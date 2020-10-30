Роспотребнадзор назвал ожидаемое число больных в России на пике COVID-19 Фото: REUTERS

На пике заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в сутки врачи будут выявляться примерно 20 тысяч новых случаев инфицирования. После этого начнется процесс стабилизации ситуации с пандемией. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Предположительно, на пике COVID-19 мы выйдем на 20 тысяч новых случаев в день. Вероятнее всего, после этого ситуация начнет стабилизироваться, однако это зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими мер безопасности, - подчеркнула специалист в интервью РИА Новости.

О начала стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет говорить тогда, когда восемь суток подряд в стране будут выявляться приблизительно одинаковые показатель прироста, а индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу. Данный индекс представляет собой число зафиксированных зараженных за последние четыре дня, поделенное на количество инфицированных за предыдущие четыре дня.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, то погодные условия могут сказаться на заболеваемости коронавирусом. При плохой погоде организм человека переохлаждается, из-за чего становится более восприимчивым к вирусным инфекциям.