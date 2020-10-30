Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Эксперты Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направили в российскую Государственную думу предложение отказаться от массовой установки «умных» счетчиков по электроэнергии в жилых домах. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает издание «Известия».

Напомним, что с июля текущего года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах лежат на поставщиках. Для остальных потребителей – на электросетевых компаниях. При этом с января 20222 года установке будут подлежать только «интеллектуальные» приборы учета, а компании, которые не сумеют обеспечить дома такими «умными» счетчиками к 2023 году смогут штрафовать.

Специалисты министерства энергетики считают, что «умный» учет электроэнергии в России поможет снизить ее потери на 70-80 миллиардов рублей ежегодно.

Ассоциация с таким мнением не согласилась. Там уверены, что не следует менять прибор для каждой отдельной квартиры: вместо этого лучше устанавливать «интеллектуальные» приборы учета во всем многоквартирном доме, или же не делать этого совсем. Решать вопрос о замене старых счетчиков на усовершенствованные предлагают властями регионов.

Эксперты ассоциации также считают, что массовая установка таких приборов невыгодна, а издержки превысят экономию.