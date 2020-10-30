Ученые рассказали о необычном симптоме коронавируса Фото: Андрей КАРА

Эксперты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии нашли еще одно нетипичное проявление коронавируса. Симптомами инфекции, по данным исследования, может стать раздражение на пальцах ног, сообщает в пятницу, 30 октября, издание The Telegraph.

Ученые отметили, что многие зараженные стали жаловаться на покраснение и опухание пальцев на ногах, а так проявления дерматита на ступнях. Явление было похоже на обморожением и длилось от одной до четырех недель после того, как пациенты подхватили коронавируса. Отмечается, что у некоторых инфицированных данные симптом сохранялся и в течение нескольких месяцев.

Пока что специалисты по дерматологии не знают, чем могло быть вызвана столько необычное проявление вирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые выяснили, что одним из наиболее благоприятных мест для размножения коронавирусной инфекции является ротовая полость человека. Именно через рот – благодаря кашлю или при разговоре – люди, в большинстве своем, заражаются коронавирусом.