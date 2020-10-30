Последние новости на утро 30 октября 2020: Путин исключил введение общенационального локдауна в России Фото: REUTERS

Последние новости на утро 30 октября 2020: Во время выступления на форуме «Россия зовет» президент страны Владимир Путин сообщил об отсутствии необходимости и планов вводить тотальные ограничения из-за эпидемии или так называем общенациональный локдаун, при котором экономика фактически полностью останавливается. Российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом остается тяжелой, однако сейчас страна готова продолжаться работать в условиях пандемии.

Ученые обнаружили, что ротовая полость человека является главным источником распространения коронавирусной инфекции. Язык, слюнные железы и миндалины – одно из самых «благоприятных» мест для размножения вируса. Кроме того, инфекция проникает в полость слюнных желез, а при проглатывании сразу попадает в желудочно-кишечный тракт, что значительно облегчает ее распространение по организму. Эксперты добавили, что слюна является основным источником передачи вируса от зараженного к другим людям при кашле, чихании или разговоре.

Дерматологи обнаружили еще одно проявление коронавируса, при чем – весьма необычное. У некоторых пациентов после заражения началось сильное раздражение пальцев на ногах, которое проявлялось в виде покраснения и воспаления. Объяснить этот признак инфекции эксперты пока что не могут.

Тем временем, во французской церкви Ниццы вооруженный ножом преступник напал на прихожан. В результате жестокой атаки погибли три человека. Прокурор по антитеррористическим расследованиям Франции сообщил, что нападавший - выходец из Туниса 1999 года рождения. При себе у него обнаружили два мобильных телефона, Коран и оружие преступления – нож с лезвием длинной 17 сантиметров.

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний на фоне последних изменений в учете энергии призвала отказаться от массовой установки «умных» счетчиков по электроэнергии в жилых домах. Эксперты заявили, что, вопреки заверениями Минэнерго, это будет невыгодно, а издержки превысят возможную экономию.