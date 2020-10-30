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Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог сообщила, в течение какого времени заболевший коронавирусом максимально заразен

Специалист рассказала, что при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц
Ася КУЗНЕЦОВА
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Назван срок максимальной заразности заболевших коронавирусом

Назван срок максимальной заразности заболевших коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заразившийся коронавирусом человек может заразить окружающих ещё за три-четыре дня до появления первых симптомов, а максимально заразным он становится за два дня до проявления болезни и в первый день симптомов, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Специалист также рассказала, что в среднем человек сильно заразен ещё пять первых дней проявления коронавируса. Пшеничная отметила, что в редких случаях пациент бывает заразным за неделю до первых симптомов.

- В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, - добавила эпидемиолог в беседе с РИА Новости.