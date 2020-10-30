Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Опрос: треть россиян закупается впрок из-за страха перед новой изоляцией

Люди признались, что запасаются не только предметами первой необходимости
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Страх перед новым локдауном заставил россиян закупаться товарами

Страх перед новым локдауном заставил россиян закупаться товарами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти треть россиян признались в опросе, что начал закупать товары впрок, опасаясь введения нового режима самоизоляции. 12% заявили, что запасаются не только товарами первой необходимости, считая, что магазины могут закрыть.

В исследовании "Юлы" и агентства ResearchMe сказано, что приобретать самое необходимое впрок начали 20% участников опроса. 10% респондентов планируют начать чаще совершать покупки онлайн.

Кроме того, в исследовании, результаты которого опубликовал РБК, отмечается, что после введения нескольких новых ограничений осенью 51% опрошенных начал чаще ходить в магазины около дома. 40% респондентов признались, что вынуждены быть экономнее, и покупают только самое необходимое.

Напомним, многие россияне в начале пандемии коронавируса весной запасались гречкой, тушёнкой, макаронами и туалетной бумагой. При этом власти Москвы не раз заявляли, что только запасов товаров на складах хватит более чем на месяц, а вице-премьер России отмечала, что запасы гречки в России составляют 350 тысяч тонн.

Сайт KP.ru сообщал, чем на самом деле стоит запастись в ближайшее время.