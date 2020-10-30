Опрос: треть россиян закупается впрок из-за страха перед новой изоляцией

Страх перед новым локдауном заставил россиян закупаться товарами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти треть россиян признались в опросе, что начал закупать товары впрок, опасаясь введения нового режима самоизоляции. 12% заявили, что запасаются не только товарами первой необходимости, считая, что магазины могут закрыть.

В исследовании "Юлы" и агентства ResearchMe сказано, что приобретать самое необходимое впрок начали 20% участников опроса. 10% респондентов планируют начать чаще совершать покупки онлайн.

Кроме того, в исследовании, результаты которого опубликовал РБК, отмечается, что после введения нескольких новых ограничений осенью 51% опрошенных начал чаще ходить в магазины около дома. 40% респондентов признались, что вынуждены быть экономнее, и покупают только самое необходимое.

Напомним, многие россияне в начале пандемии коронавируса весной запасались гречкой, тушёнкой, макаронами и туалетной бумагой. При этом власти Москвы не раз заявляли, что только запасов товаров на складах хватит более чем на месяц, а вице-премьер России отмечала, что запасы гречки в России составляют 350 тысяч тонн.

Сайт KP.ru сообщал, чем на самом деле стоит запастись в ближайшее время.