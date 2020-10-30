Сбербанк стал единственным владельцем Rambler

«Сбер» станет единственным владельцем Rambler, выкупив у Александра Мамута 45% медиахолдинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк консолидирует 100% компании Rambler Group после выкупа 45% у Александра Мамута. Пресс-служба Сбербанка сообщает, что стороны уже подписали документы на совершение сделки.

В пресс-релизе отмечается, что платёж за 45% компании проведут траншами, и первый из них выплатят сразу после заключения сделки. Его размер составит три миллиарда рублей. Второй платёж выплатят в течение года.

В рамках сделки Александр Мамут также продаст свою долю во владении кинотеатром "Художественный". Он будет полностью консолидирован на балансе Rambler Group.