Синоптики ожидают тёплый ноябрь по всей России

Особенно теплым ноябрь окажется в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и на севере Красноярского края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ноябре среднемесячная температура по всей России будет около и выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что особенно тёплым последний месяц осени станет для Архангельской области, республики Коми, севера Красноярского края, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Роман Вильфанд заявил в беседе с ТАСС, что температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде. Кроме того, ноябрь в России не будет дождливым. Осадки в большинстве регионов выпадут в пределах нормы.