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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 18 тысяч

Выздоровели 14,5 тысяч ранее заразившихся
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России новый рекорд по числу заболевшим коронавирусом

В России новый рекорд по числу заболевшим коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России число новых заражённых коронавирусом за сутки составило 18 283 человека. Это наибольшее ежесуточное количество заболевших, предыдущим рекордом было 17 743 человека.

Оперштаб сообщает, что новые случаи заражения выявлены в 84 регионах из 85. Среди всех новых пациентов с коронавирусом о 22,3% не было симптомов заболевания.

Врачи смогли выписать после прохождения лечения от COVID-19 14 519 человек. 355 пациентов скончались.