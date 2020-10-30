Русские ученые создали вещество, способное защитить от радиации: как работает молекула-химера

Российские ученые разработали белок, защищающий от облучения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские ученые создали белок, который обладает мощными свойствами защиты от радиации. Исследования показали, что он способен защитить организм даже от летальной дозы облучения. Испытания проводились на лабораторных мышах.

Новый белок PSH относится к гибридным белкам, или так называемым белкам-химерам. Отмечается, что в перспективе разработка сможет использоваться медицине. В частности, новый белок будет полезен в терапии радиационных поражений, резаных и ожоговых ран, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также при трансплантации органов.

«При радиации, при ионизирующем излучении образуются свободные радикалы, которые вызывают окислительный стресс — процесс повреждения клеток в результате окисления. Новый гибридный белок PSH — мощный антиоксидант, он позволяет эффективнее бороться с окислительным стрессом, чем его компоненты по отдельности», — цитирует RT начальника отдела структурной биологии Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Валерию Самыгину.

Эксперт добавила, что раньше в таких случаях принято было использовать в качестве антиоксидантов синтетические химические соединения. Однако сами по себе они также токсичны для организма. А вот новый белок для организма абсолютно безвреден, тем более спектр его действия намного шире.