Названы популярные темы для внеклассного чтения у российских школьников

Стало известно, какой литературой увлекаются современные школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство российских школьников для внеклассного чтения выбирает литературу в жанре нон-фикшен. Исследование Института прогрессивного образования показало , что такие книги выбирает 86,6% сегодняшних школьников. В частности, подростков интересуют книги по психологии и саморазвитию.

«Среди тематики нон-фикшен наиболее популярными оказались психология (78,9%), книги по саморазвитию и личностному росту (68%), бизнес-литература (39,4%), сексуальное просвещение (38,2%), питание и ЗОЖ (37%), финансовая грамотность (29,8%), социология (29,5%), экономика (22,4%), юриспруденция и право (22,7%)», — приводит данные исследования RT.

Помимо этого современные школьники часто выбирают мемуары и истории успеха известных людей (29,8%). Также подрастающее поколение интересуется историей человечества (19,9%).

При этом исследование показало, что юноши больше внимания уделяют бизнес-литературе, а девушке – развитию творческого потенциала.

Отмечается, что в отбросе приняли участие школьники в возрасте от 12 по 18 лет из 75 регионов России.

Напомним, ранее на фоне пандемии коронавирса столичные ученики старших классов были переведены на дистанционный формат обучения. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вернуть школьников к очному обучению сразу, как только эпидемиологическая обстановка наладится, передает телеканал «360».