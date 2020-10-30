Михаил Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО

Актёр Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Михаил Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, в котором находится сейчас. О его пожелании журналистам рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович после визита к Ефремову.

- На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии, - передаёт ТАСС слова члена ОНК.

Литвинович также рассказала, что в хозотряде осуждённые живут в комнатах, а не в камерах и могут каждый вечер звонить близким. Им также разрешены свидания с родственниками. При этом работу, которую Ефремов будет выполнять в хозотряде, определит администрация изолятора.