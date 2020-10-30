Врач Минздрава: Назначение антибиотиков при коронавирусе превышает все разумные пределы

Пульмонолог рассказал о хаосе в назначении антибиотиков при COVID-19 Фото: REUTERS

Врачи слишком часто назначают антибиотики при заражении коронавирусом, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

- Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу, - заявил пульмонолог на вебинаре для региональных врачей, посвящённом лечению коронавируса.

Авдеев также отметил, что заболевание является вирусной инфекцией, и антибактериальная терапия не имеет при заражении никакой эффективности. Специалист отметил, что бактериальная суперинфекция остаётся достаточно редким явлением при коронавирусе.

Сайт KP.ru ранее разбирал с врачом-пульмонологом Сеченовского университета Владимиром Бекетовым, стоит ли принимать антибиотики сразу при заражении коронавирусом, и как как защититься от бактериальной пневмонии при COVID-19.