Twitter назвал репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение

Twitter назвал контент RT вводящим в заблуждение. ФОТО Zuma/TASS

Социальная сеть Twitter отметила репортаж телеканала RT о президентских выборах в Америке, как вводящий в заблуждение. Также администрация сети отключила возможности делать ретвиты и реплаи к посту.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — заявили в Twitter.

Отметим, что это первый в истории RT случай блокировки с такой формулировкой.

Как сообщает сам телеканал, весь сюжет был построен на цитатах организаций и политиков, которые обеспокоены тем, что во время выборов в США могут быть нарушения.

К примеру, в репортаже RT упомянул, что сам Дональд Трамп сделал прогноз, что грядущие выборы будут «самыми нечестными» в истории. Дело в том, что из-за эпидемиологической обстановки многие штаты будут голосовать по почте.

Напомним, ранее Twitter также отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством».