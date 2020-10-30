В России запустили бесплатный образовательный курс по искусственному интеллекту Фото: Shutterstock

В России запустили бесплатный образовательный проект "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля". Он рассчитан, в первую очередь, на школьников и студентов, которые хотят развиваться в сфере высоких технологий.

- Мы полагали, что в проекте примут участие только представители семи российских регионов, но их количество возросло с геометрической прогрессией. Затем пришли заявки из Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Великобритании, Франции, Ямайки и других стран, - рассказала директор АНО «Социальный медиатор» Гюзелла Николайшвили.

Всего проект включает в себя 6 направлений, 3 больших курса, 5 коротких программ и лекции. Занятия в трёх часовых поясах России (по Владивостокскому, Иркутскому и Казанскому времени) проходят в онлайн-формате. Участникам достаточно зайти в личный кабинет, открыть записи или включить трансляцию в запланированное время. Кураторы будут следить за успеваемостью ребят и отвечать на их вопросы.

Проект уже стартовал, и прошли первые лекции. Одна из них была посвящена основам искусственного интеллекта и машинного обучения. На другой конференции эксперты рассказали о профессиях, связанных с искусственным интеллектом и объяснили, чем аналитик данных, например, отличается от инженера данных.

Все материалы и видеозаписи лекций останутся в личном кабинете участника, так что их можно будет посмотреть в любой момент. Итоги проекта подведут 30 января 2021 года.