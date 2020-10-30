В Роспотребнадзоре рассказали, как часто надо сдавать тест на COVID-19

В Роспотребнадзоре пояснили, кому нужно сдавать тесты на коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Регулярно сдавать тест на наличие коронавируса необходимо только тем, кто на постоянной основе работает с заразившимся пациентами или находится в группе риска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что тест показывает только наличие или отсутствие вируса на текущий момент, поэтому сдавать анализы всем гражданам нет смысла.

«Все зависит от контактов. Если человек регулярно контактирует с больными коронавирусной инфекцией, то тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это проводится медицинским работникам. При необходимости - например, при большой вероятности инфицирования и передачи инфекции лицам из группы высокого риска, может быть рекомендовано и более частое тестирование», - цитирует представителя Роспотребнадзора «Российская газета».

При этом в ведомстве отметили, что если человек хорошо себя чувствует и при выходе из дома соблюдает все предписанные меры безопасности, то проходить тестирование нет необходимости.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что бесплатно анализы могут сдать только те, кто имеет к этому показания. А вот сдать тест просто по собственному желанию в России можно только на платной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 18 283 новых случая заболевания COVID-19, при этом у 22% из них болезнь протекает бессимптомно, пишет сайт argumenti.ru.