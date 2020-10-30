Более 10 млн туристов с начала года: Глава Кубани Вениамин Кондратьев подвел итоги курортного сезона

Глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что Краснодарский край предлагает большие возможности для отдыха не только летом, но и в межсезонье. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

С начала 2020 года курорты Кубани приняли более 10,2 млн туристов. Большинство гостей - 8,5 млн человек - приехали в пляжный сезон, с июня до конца октября. Ожидается, что до конца этого года Краснодарский край встретит еще 1,3 млн отдыхающих. Кубанские здравницы принимают туристов круглый год, кроме того, с декабря в крае открывается горнолыжный сезон.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в этом году региону было не до рекордов: из-за пандемии COVID-19 число гостей уменьшилось на 36%. В связи с коронавирусными мерами курортный сезон на Кубани стартовал только в июне, причем с большими ограничениями.

– В этом году мы непривычно поздно подводим итоги летнего курортного сезона. Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов, - рассказал глава Кубани. - Всего с начала года мы приняли более 10,2 млн гостей. Из них порядка 8,5 млн приехали именно в пляжный сезон – с июня по конец октября.

Несмотря на пандемию, по оценке губернатора, поток отдыхающих будет расти. Этому способствует как общий подъем внутреннего туризма, так и туристический кешбэк, введенный Правительством РФ.

– Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти. В том числе, благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли – привлечь новых туристов, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что Кубань сегодня предлагает самые разнообразные возможности для отдыха, причем не только летом. Это и черноморское побережье, и гастрономический туризм, и маршруты в горах и предгорьях.

– Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - В этом году многие отдыхающие открыли для себя Кубань с новой стороны. И, я уверен, они к нам вернутся.

Напомним, Правительство РФ продлило действие программы кешбэка на покупку туров по России до 10 января 2021 года. При этом была увеличена максимальная сумма возврата за поездку: теперь она составляет 20 тысяч рублей (ранее вернуть можно было не более 15 тысяч рублей). Изменились и требования к срокам поездки. Если раньше кешбэк можно было получить за тур продолжительностью от 4 ночей, то теперь он полагается за поездку длительностью от 2 ночей. Выбрать турпоездку с кешбэком нужно на сайте программы. Обязательное условие - оплата за тур или размещение должна быть произведена картой «Мир». Кешбэк вернется туристу в течение 5 дней с момента оплаты поездки.