В Кремле заявили о нехватке врачей на фоне пандемии

Песков заявил о нехватке врачей на фоне пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас во всех субъектах России ощущается нехватка медиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это, - отметил он.

Песков добавил, что размер зарплат врачей должен быть приоритетным вопросом для региональных властей.

- И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей, - так Песков ответил на вопрос журналистов о том, что более богатые регионы переманивают медиков за счет высоких зарплат.

Песков напомнил, что регионы получают дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. «Соответственно, они имеют возможность их использовать».

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России бьет очередные антирекорды. 30 октября COVID-19 подтвердился у 18 283 человек. Это наибольшее количество заболевших за сутки, предыдущим рекордом было было 17 743 зараженных.