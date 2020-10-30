В Кремле рассказали о работе врачей в условиях пандемии коронавируса

В Кремле рассказали о работе врачей в условиях пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нехватка медработников ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что врачи сегодня работают в экстремальных условиях и проявляют «абсолютный героизм». «И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», - добавил пресс-секретарь.

«Сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе», - подчеркнул Песков, комментируя информацию СМИ о том, что некоторые богатые регионы переманивают из более бедных территорий медработников для работы в госпиталях, где лечат больных коронавирусом. Представитель Кремля также отметил, что российские субъекты получили бюджетные средства для борьбы с инфекцией.

Как писал сайт kp.ru, 28 октября, президент России Владимир Путин, в ходе совещания поручил незамедлительно выделить средства на лекарства для больных COVID-19, а также поручил перевести регионам 10 миллиардов рублей на закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты, транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала. 29 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении этих средств.