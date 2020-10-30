Сильное землетрясение вызвало разрушения в Измире

На турецкий Измир обрушилось землетрясение и цунами Фото: принтскрин видео.

Сильное землетрясение, зафиксированное на западе Турции, вызвало значительные разрушения в одном из крупнейших городов страны Измире. После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.

Министерство внутренних дел Турции сообщает, что землетрясение разрушило в Измире минимум 6 зданий. Позже губернатор заявил, что разрушены 20 домов. Известно, что один из них разрушился полностью, неизвестно, есть ли под завалами люди. Но пока о погибших и пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Сильное землетрясение, зафиксированное на западе Турции, вызвало значительные разрушения в одном из крупнейших городов страны Измире. Фото: EAST NEWS

Президент страны Тайип Эрдоган уже пообещал оказать помощь провинции.

Кроме того, пострадал и греческий остров Самос. Там разрушилась церковь Богородицы. О пострадавших при землетрясении также пока ничего не известно.

Тем временем, как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения у Греции и Турции повышена до 6,9.