Конституционный суд увидел в идее Зеленского признаки госпереворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский решил полностью сменить состав Конституционного суда. Соответствующий законопроект он накануне внес в Верховную раду. На такой шаг Зеленский пошел после того, как КСУ 27 октября признал не соответствующими конституции страны некоторые нормы закона "О предотвращении коррупции".

В ответ на это глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что усматривает в идее Зеленского признаки госпереворота.

- Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 статьи Конституции Украины, - сказал Тупицкий в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Он также выразил удивление, что Зеленский обратился с подобным призывом к Раде.

- Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность. Не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет, - добавил глава суда.

Тупицкий отметил, что реформировать КС можно только конституционным путем.