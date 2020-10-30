Пришла большая вода: После землетрясения турецкий Измир накрыло цунами

Магнитуда землетрясения у Греции и Турции повышена до 6,9. Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 30 октября, сильное землетрясение было зафиксировано на западе Турции, которое вызвал значительные разрушения в одном из крупнейших городов страны Измире, а также привело к вызвало волну цунами, некоторые улицы затопило попало на видео.

Как сообщал сайт kp.ru, изначально Министерство внутренних дел Турции сообщило о минимум шести разрушенных зданиях. Позже губернатор заявил о разрушении двадцати домов. Известно, что один из них разрушился полностью, неизвестно, есть ли под завалами люди.

Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения у Греции и Турции повышена до 6,9. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Землетрясение, которое произошло в 11.51 по времени UTC (14.51 по московскому времени), ощущалось также в Афинах и Стамбуле. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где разрушилась церковь Богородицы.