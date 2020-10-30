У посольства Франции в Москве собралась толпа протестующих мусульман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У дома 45 по Большой Якиманке в Москве, где находится особняк французского посольства, второй день собирается митинг мусульман, недовольных высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, а также возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во французском журнале.

У дипмиссии собрались несколько десятков протестующих. Протестующие топтали, рвали и жгли листы с изображениями французского лидера.

К зданию подъехали правоохранители. После приезда полицейских часть протестующих разбежалась.

Посольство Франции попросило российские власти усилить защиту всех представительств страны после митингов у дипмиссии, а также нападения на охранника французского консульства в саудовской Джидде.

«Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», - приводит РИА Новости заявление во французской дипмиссии

Напомним, 29 октября, в результате нападения неизвестного с ножом около собора Нотр-Дам во французском городе Ницце погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена, несколько получили ранения. В тот же день произошло еще одно нападение во французском Авиньоне, а в саудовском городе Джедде арестован мужчина после нападения с ножом охранника консульства Франции.