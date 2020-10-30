В Вологодской области закончили реконструкцию моста через реку Шексну

Трасса А-114 «Вологда-Тихвин-дорога Р-21 «Кола» – самая загруженная дорога в Вологодской области. В сутки по ней проезжает около 40 тыс. автомобилей. В основном это транзитный транспорт, направляющийся в Ленинградскую область, кроме того дорога соединяет два крупных областных города - Вологду и Череповец.

«Два года назад в поселке Шексна по поручению Президента РФ стартовали работы по расширению этой трассы до четырех полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 метров, шесть километров трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы», - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Расширение трассы у поселка Шексна – один из этапов реконструкции всей автодороги, соединяющей Вологду и Череповец. Параллельно в этом году работы начались со стороны Вологды на участке от железнодорожной станции Дикая до поселка Стризнево, в общей сложности это 21 километр автодороги. В следующем году начнется реконструкция участка дороги от поселка Шексна до череповецкого аэропорта. Это еще около 40 километров трассы.