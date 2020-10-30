Суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по инциденту с Алексеем Навальным

Томский суд отклонил жалобу соратников Алексея Навального на невозбуждение дела полицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кировский районный суд Томска отказался удовлетворить жалобу соратников Алексея Навального на отказ полиции возбуждать уголовное дело по факту его госпитализации после вылета из аэропорта Томска.

Суд также отказался потребовать от Следственного комитета России возбудить дело по факту отравления блогера, и обязать транспортную полицию Томска вернуть вещи политика.

Свое решение суд мотивировал тем, что проверка по инциденту Навального все еще продолжается и на данный момент никаких оснований для возбуждения дела нет.

«Суд проверил все доводы, оставил жалобу заявителя без удовлетворения», - приводит РИА Новости слова представителя Томского областного суда.

Напомним, ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему в России не возбуждают уголовное дело из-за ситуации с Навальным. Глава МИД РФ отметил, что уголовное дело должно возбуждаться только на основе фактов, которое позволяет делать такой вывод. И сейчас МВД ведёт доследственную проверку, и уже опросили более 200 человек.

Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву утром 20 августа. Самолёт быстро посадили в Омске, политик впал в кому, и почти двое суток оставался на лечении у омских медиков. Затем, по инициативе семьи, его транспортировали в немецкую клинику Шарите.

Власти Германии заявили, что в анализах блогера якобы обнаружены следы яда «Новичок». Однако Берлин до сих пор не дал ответа ни на один из многочисленных запросов Генпрокуратуры России о том, на основании чего были сделаны такие выводы.