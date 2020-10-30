Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры Фото: Елена БОДУЭН

Рената Литвинова рассказала о самочувствии певицы Земфиры.

- Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо, - написала она в своем Facebook.

Подписчики пожелали певице здоровья и скорейшего возвращения.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что Земфира заболела коронавирусом. 44-летняя певица почувствовала себя плохо и обратилась ко врачу. Сейчас она находится на домашнем карантине и лечится по рекомендации медиков.

Ранее стало известно, что актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса и выписан из больницы. Артист поблагодарил всех врачей, которые борются с опасной болезнью. Куценко госпитализировали с COVID-19 21 октября. Позже артист написал, что это "самая тяжкая" болезнь из тех, которые ему приходилось переносить. Куценко призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью и носить маски.