ПСБ запустил в мобильном банке новый продукт для массовых инвесторов

ПСБ запустил в цифровых каналах новый инвестиционный продукт для массовых инвесторов - готовые стратегии доверительного управления (ДУ) на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Оформить продукт можно в мобильном приложении и интернет-банке, а также в любом отделении банка.

Порог входа низкий – от 10 тысяч рублей. При этом средствами клиентов управляют профессиональные портфельные менеджеры УК «Промсвязь». Это позволяет даже начинающим инвесторам чувствовать себя уверенно на фондовом рынке, поясняют в ПСБ.

Есть две стратегии на выбор:

- «Консервативная». Она нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности.

- «Перспективная». Эта стратегия дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска, и защитить вложения от инфляции и девальвации.

Как поясняют в банке, обе стратегии предполагают диверсификацию вложенных средств за счет размещения в различные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Промсвязь». Комиссия за управление средствами минимальная – 0,1% годовых (до 30 июня 2021 года).

Еще один важный плюс – инвестор гарантированно получит дополнительные деньги от государства в виде налогового вычета. Он сможет либо ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (не более 52 тыс. руб. в год), либо освободить от налога весь доход от инвестиций.

- На фоне снижения ставок по депозитам интерес к инвестиционным продуктам значительно вырос как со стороны опытных инвесторов, так и тех клиентов, кто до этого не размещал деньги в инвестиционные инструменты. Готовые стратегии под управлением профессионалов дают клиентам возможность выбрать наиболее подходящее решение, исходя из их риск-профиля и финансовых целей, при этом освобождая от необходимости постоянно следить за рынком. Существенным преимуществом инвестирования через ИИС являются налоговые льготы. Пилотный проект, запущенный летом, вызвал большой интерес к продукту со стороны розничных клиентов, а с выходом в цифровые каналы банка мы ожидаем кратного роста привлечения, - отмечает управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев.