Ответственность за атаку в Ницце взяла новая террористическая группа

Ответственность за нападение около церкви во французском городе Ницца взяла на себя не известная ранее группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Прокуратура Туниса инициировала проведение расследования по факту заявления действующей на территории республики экстремистской группировки.

«Прокуратура поручила специальному профильному отделу начать расследование с целью установить факты, касающиеся группировки "Аль-Махди на юге Туниса", которая взяла на себя ответственность за теракт в Ницце», - приводит агентство Tunis Afrique Presse слова главы пресс-службы тунисского суда первой инстанции Мухсена ад-Дали.

Напомним, нападение произошло в четверг, 29 октября, в результате инцидента, погибли три человека и несколько получили ранения, а одна женщина была обезглавлена.

Полиция Франции уже раскрыла личность преступника, совершившего теракт. Им оказался Ибрагим бен Мухаммед Салех аль-Исауи, выходец из северо-восточной тунисской провинции Кайруан. Накануне в рамках расследования теракта задержали еще одного мужчину, который мог контактировать с совершившим нападение

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию радикальным исламистам по всей стране, поскольку в тот же день произошло еще одно нападение во французском Авиньоне, а в саудовском городе Джедде арестован мужчина после нападения с ножом охранника консульства Франции. Кроме того, во Франции было предотвращено еще два нападения.