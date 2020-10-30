Около 20 регионов России сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 20 российских регионов заявили о проблемах с наличием медицинского кислорода. На данный момент поставки отрабатываются в ручном режиме. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров

«Мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», - сообщил министр

Мантуров пояснил, что кислород поставляется в виде баллонов, куда-то в жидком виде. Он уточнил, что производящие кислород в баллонах предприятия загружены всего на 20 процентов, и при необходимости выпуск медицинского газа готовы начать производители промышленного кислорода.

По его словам, шесть специализированных компаний уже подали заявки.

Министр заявил, что в России насчитывается 114 производителей кислорода в 59 регионах страны, и на данный момент все они концентрируются на производстве медицинских газов, перейдя на круглосуточный режим работы для поставок в медучреждения.