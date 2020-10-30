Сухарева башня и Чумной переулок: на карте Такси ВКонтакте появятся мистические адреса из городских легенд

Фото: Такси ВКонтакте

Близится Хэллоуин, специально к этому празднику Такси ВКонтакте запускает новую функцию. Теперь на сервисе появятся мистические и загадочные места, связанные с городскими легендами. Для того, чтобы их увидеть, нужно нажать на кнопку с волшебной палочкой в левом нижнем углу экрана и найти на карте отметки — тыквы.

У каждого адреса есть описание: рассказ о его дурной славе, который основан на легендах царского или советского прошлого. 30 и 31 октября пассажиров ждет приятный бонус - поездка к таким местам обойдется на 30% дешевле.

Фото: Фото: Такси ВКонтакте

Мистические адреса появятся на картах 18 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Саратова, Перми, Ульяновска, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Уфы, Волгограда и Тюмени. Например, в Москве пассажиры смогут узнать, как суеверия объясняли пожар в Останкине, или же поехать в Чумной переулок, где, по легендам из прошлого, можно встретить самого чёрта.

Фото: Такси ВКонтакте

Кроме этого, Такси ВКонтакте получит специальную «тёмную» тему с пугающими, но обаятельными персонажами на улицах города. При нажатии они бормочут, ахают и издают прочие мистические звуки. Чтобы переключить тему, достаточно нажать на кнопку «Такси» на главном экране приложения, затем выбрать пункт «Поменять тему».