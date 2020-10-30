Здание Конституционного суда Украины забросали файерами и шинами

Митинг в Киеве Фото: принтскрин видео.

Около тысячи людей вышли к зданию Конституционного суда Украины в Киеве. протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами.

Участники акции недовольны недавним решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а требуют привлечь к ответственности судей, ранее признавших неправомерной значительную часть положений закона о предотвращении коррупции. Собравшиеся кричат «Ганьба!» («Позор!»).

Акцию под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!» проводит «Движение сопротивления капитуляции», «Автомайдан», «Центр противодействия коррупции», Transparency International Ukraine и другие общественные организации, представители которых заявили, что решение Конституционного суд ставит под угрозу отношения Киева с Евросоюзом.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий, в Евросоюзе заявили, что данное решение, может стать основанием для приостановления безвизового режима.