Австрия введет новый локдаун и комендантский час из-за коронавируса

Локдаун в Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 2 ноября, власти Австрии намерены ввести новый локдаун и комендантский час в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на черновик распоряжения, новые ограничительные меры будут предусматривать ограничения на нахождение в общественных местах с 20.00 до 6.00 следующего дня. Покидать частную территорию в данное время можно будет лишь в некоторых случаях, среди которых - неотложные рабочие дела, непосредственная угроза жизни и собственности, а также прогулка для физического и душевного восстановления. Кроме того, в это время запрещается пользоваться общественным транспортом.

С начала следующий недели в Австрии также собираются закрыть предприятия общественного питания. Работать останутся только те, что расположены в больницах, домах престарелых, детсадах, школах, а также столовых на предприятиях. Работу приостановят отели. Масочный режим действует везде, распространяется и на детей старше шести лет.

Напомним, 14 октября, комендантский час ввели во Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса и ужесточении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости в стране. 25 октября ограничительные меры ужесточили в Испании. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в Германии со 2 ноября до конца месяца вводится «ограниченный карантин» из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.