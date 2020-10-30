Путин направил Эрдогану соболезнования после землетрясения Измире

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеги Реджепу Тайипу Эрдогану после разрушительного землетрясения на западе Турции. Об этом сообщили в Кремле.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», - заявил российский лидер, направив слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия.

Как писал сайт kp.ru, в результате разрушительного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, погибли шесть человек, и по меньшей мере 202 человек получили ранения. Разрушены 20 домов, один из которых разрушился полностью. После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.

Землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, его ощутили жители таких крупных городов как Афины и Стамбул. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.

Во всех пострадавших провинциях, в основном Измир и Айдын, продолжаются спасательные работы. Жители участвуют в спасении людей из-под обломков разрушенных домов.