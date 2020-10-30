В России вновь потребовали от Google прекратить цензуру российских СМИ Фото: REUTERS

Роскомнадзор вновь призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ. Ведомство направило руководству американской компании письмо с соответствующим требованием

Поводом стала маркировка видео с записью эфира ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего в эфир телеканала «Россия 1» в минувшую среду, 28 октября. На YouTube контента российского телеканала пометили как «неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий».

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что действия администрации YouTube ведомство рассматривает как акт цензуры и указывает на недопустимость каких-либо ограничений при распространении на территории России этого материала.

«Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации», - приводит ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Напомним, в начале сентября Роскомнадзор обвинил Google в цензуре в связи с введёнными ограничениями на фильм «Беслан» Александра Рогаткина на видеохостинге YouTube.