"Дефицита нет и не будет": эксперт призвал россиян не бояться нехватки продуктов

Треть россиян закупается впрок из-за страха перед новой изоляцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти треть россиян признались, что начали закупать товары впрок из-за страха перед новой изоляцией. Правда, эксперты уверяют, что эти опасения совершенно беспочвенны.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что дефицита продуктов нет и не будет. По его словам, в последнее время снижается количество покупателей, которые приходят в магазины. Хотя с другой стороны немного повышается средний чек.

В целом Ионкин отметил, что какого-либо ажиотажа сейчас точно ждать не стоит.

- И я просто считаю, что ажиотажный спрос, который был весной, это бессмысленная история. И не нужно этого делать - вкладывать последние сбережения в гречку, в сахар, во что-то еще. С моей точки зрения, это нерационально, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".