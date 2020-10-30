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Общество

"Дефицита нет и не будет": эксперт призвал россиян не бояться нехватки продуктов

Опрос показал, что треть россиян начали закупаться впрок, боясь новой изоляции
Авторы (2):
Михаил АНТОНОВМихаил АНТОНОВ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Треть россиян закупается впрок из-за страха перед новой изоляцией

Треть россиян закупается впрок из-за страха перед новой изоляцией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти треть россиян признались, что начали закупать товары впрок из-за страха перед новой изоляцией. Правда, эксперты уверяют, что эти опасения совершенно беспочвенны.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что дефицита продуктов нет и не будет. По его словам, в последнее время снижается количество покупателей, которые приходят в магазины. Хотя с другой стороны немного повышается средний чек.

В целом Ионкин отметил, что какого-либо ажиотажа сейчас точно ждать не стоит.

- И я просто считаю, что ажиотажный спрос, который был весной, это бессмысленная история. И не нужно этого делать - вкладывать последние сбережения в гречку, в сахар, во что-то еще. С моей точки зрения, это нерационально, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".