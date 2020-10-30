В центре Киева автомобиль въехал в остановку: два человека погибли Фото: Facebook

В пятницу, 30 октября, на улице Крещатик в центре Киева иномарка врезалась в остановку. В результате происшествия погибли два человека, ещё несколько пострадали. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

В результате происшествия погибли два человека Фото: Facebook

«В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь», - говорится в заявлении пресс-службы на странице в Facebook.

Несколько человек получили телесные повреждения Фото: Facebook

На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины ДТП. По предварительной версии 66-летний водитель не справился с управлением. Его проверяют на состояние опьянения.

Напомним, в июле при наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина, пострадали ещё три человека. Тогда водитель автобуса не справилась с управлением.