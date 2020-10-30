Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12 Фото: REUTERS

Число жертв разрушительного землетрясения на западе Турции возросло до двенадцати, и пострадали по меньшей мере 419 человек. Об этом говорится в сообщении турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Ранения получили 419 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в результате разрушительного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, в одном из крупнейших городов Турции разрушены 20 домов, один из которых разрушился полностью. Более того, после происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.

Во всех пострадавших провинциях, в основном Измир и Айдын, продолжаются спасательные работы, где жители участвуют в спасении людей из-под обломков.

Землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, в таких крупных городов как Афины и Стамбул. Пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.