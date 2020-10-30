Франция ввела систему пропусков, аналогичных московским

Во Франции вводится пропускная система, аналогичная той, что действовала в Москве весной 2020 года. Фото: REUTERS

В ночь на 30 октября во Франции вновь начинает действовать режим самоизоляции. Власти страны ввели систему пропусков аналогичную той, которая действовала в Москве. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. При этом он подчеркнул, что в Москве пока не планируется вводить пропускную систему и устанавливать ограничения на прогулки жителей, как это сделали власти Франции и других стран мира.

Французское правительство установили тотальный локдаун из-за резко возросшего числа заболевших COVID-19. Страна перешла на контрольную систему, использующую цифровые пропуска, аналогичную действовавшей в российской столице весной этого года. На период самоизоляции на территории государства будут действовать три вида пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Французам также предписывается не отходить от дома дальше, чем на один километр. При этом находится на улице полагается не больше часа.

За последние недели запреты и ограничения на передвижение установлены и в некоторых других государствах. Так, в целом ряде итальянских регионов установили комендантский час. Несколько областей Испании закрывают границы с 31 октября до 2 ноября. В Баварии в местечке Берхтесгаденер-Ланд граждане могут покидать стены своих жилищ только по уважительной причине. При этом все массовые мероприятия в этом регионе запрещены, а развлекательные учреждения закрыты.

Пропускная система, введенная в российской столице весной 2020 года, доказала свою эффективность. Тогда Москве удалось значительно сократить число контактов горожан и избежать критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Нынешнее положение позволяет городским властям утверждать, что пока вводить режим самоизоляции в столице не требуется.

- Сейчас мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется, - отметил Эдуард Лысенко. - Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации.

Сейчас в столице действует домашний режим для людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин также обязал столичных работодателей перевести на режим удаленной работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. В столице введена система чек-инов в развлекательных клубах, барах и ресторанах, работающих по ночам. А учреждения культуры перешли на электронную реализацию билетов, благодаря которой театры, выставки и концертные залы получили возможность продолжать свою работу.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении в столице срока действия мер по борьбе с COVID-19. Мэр Москвы утвердил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов еще на одну неделю — до 8 ноября. До 29 ноября будет действовать режим самоизоляции для пожилых горожан в возрасте 65 лет и старше. Также до 29 ноября продляется режим удаленной работы для сотрудников столичных предприятий.

Как отметил мэр, необходимости вводить новые ограничения в столице сегодня нет. Но и смягчение действующих мер является преждевременным. Впервые с начала осени темпы роста заболеваемости замедлились, однако ситуация может дестабилизироваться в любой момент.