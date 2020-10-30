Будет ли вакцина действовать против новых штаммов коронавируса, рассказал эксперт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Лаборатория геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала про новые штаммы коронавирусной инфекции и о том, будет ли вакцина действовать против них.

Эксперт отметил, что вирус постоянно изменяется и мутирует, поскольку подвержен естественному отбору.

«Переходя от одного человека к другому, он постоянно видоизменяется, и среди вируса есть естественный отбор. То есть отбираются наиболее жизнеспособные формы, все остальные, мы о них даже не узнаём, потому что у нас нет возможности определить, они канули в Лету … Фактически он даже внутри нашего организма уже может эволюционировать», - сообщил эксперт.

Волчков заявил, что сегодня можно отмечать, что выявляются наиболее доминирующие штаммы, «где есть эта консенсусная последовательность приобретенных мутаций с начала января». По его словам, они «лучше инфицируют», чем те, которые были раньше, «потому что тех, которые были раньше, их уже фактически нет» из-за естественной эволюции вирусов.

«Это не плохо и не хорошо, это факт, все вирусы, особенно РНК-вирусы, они таким образом живут, мы не имеем дело с конкретным вирусом», - отметил он

По словам эксперта новые штаммы коронавируса «будут так же бояться этой вакцины»

«Мутация данного конкретного коронавируса SARS-CoV-2 идет в формате того же самого, что появился изначально в декабре в Китае, а потом распространился по всему миру. То есть это ровно та же самая последовательность … А вакцина вполне способна с ним справляться. И данная скорость его мутации способна будет справляться с ним еще пару лет», - пояснил он.