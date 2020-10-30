Эрдоган назвал сроки изготовления турецкой вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Турция стремится разработать и начать применять собственную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа к весне следующего года. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Анкара пристально наблюдает за разработкой препарата в России, Китае и США.

«С одной стороны, Турция пристально наблюдает за разработкой вакцин в России, Китае и США, но с другой - прилагает значительные усилия для разработки собственной вакцины. Мы надеемся, что весной следующего года добьемся того, что сможем применять нашу собственную вакцину», - заявил глава республики

Напомним, на данный момент в мире зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Первый препарат, названный «Спутник V», был зарегистрирован в России 11 августа. Второй также российский препарат под названием «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российскими вакцинами от COVID-19 в первую очередь будут снабжены россияне, однако Москва готова обеспечить и производить вакцины на площадках иностранных партнеров.