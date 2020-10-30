Автомобильно-спортивный кластер: В Москве появилось новое научно-промышленное объединение

Наконец появилась площадка, которая сможет объединить самые разные компании, занятые не только в автоспорте, но и в автомобилестроении Фото: Shutterstock

Как известно, на мировой карте гонок Формула-1 Россия появилась лишь в 2014 году - тогда на трассе в Олимпийском парке Сочи состоялся первый заезд Гран-при России. Сегодня это один из самых популярных у зрителей этапа сезона самых известных гонок планеты. Но штука в том, что среди команд, участвующих в Ф-1, российских пока не наблюдается. Хотя есть ведь и у нас талантливые пилоты! Виталий Петров в 2010-2012 годах выступал за Renault и Caterham, а с 2013-го в «Формуле-1» гоняет наш Даниил Квят. Но в целом России еще много чего нужно доказать в автоспорте.

В том числе для того, чтобы исключить это пробел, в Москве появится новое отраслевое объединение с участием десятков компаний, так или иначе связанных с автоспортом и автомобилестроением. Их задача - разрабатывать и производить гоночные болиды, развивать инфраструктуру автомобильных соревнований и создавать передовые решения для тюнинга серийных автомобилей.

«Автомобильно-спортивный кластер автономной некоммерческой организации «Северный морской путь «Автоспорт и гонки» (так звучит полное официальное название объединения) будет развиваться на ба базе Московского инновационного кластера (МИК), который в свою очередь входит в систему Департамента предпринимательства и инновационного развития. Также в межотраслевой кластер вошли более 30 компаний из других отраслей - электроника, приборостроение, машиностроение, металлообработка, производство новых материалов. - Российских технологий в сфере автоспорта практически нет: отечественные гонщики используют преимущественно импортные транспортные средства, экипировку и другое оборудование, - объясняет руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - В то же время в столице есть большое количество предприятий, готовых предложить перспективные решения для этого сегмента.

По его словам, новый межотраслевой кластер должен объединить научные, производственные компании, технологические стартапы. Итогом такого сотрудничества должны стать совместные инновационные проекты.

- Участники будут заниматься разработкой и производством гоночной техники, развитием инфраструктуры автоспорта в России, тюнингом и доработкой серийных автомобилей, - отметил Алексей Фурсин.

Как сообщили в пресс-службе ДПиИР Москвы, в ближайшее время участники займутся разработкой уникального болида для кольцевых гонок. А курировать работу нового кластера будет программа развития российского автоспорта SMP Racing.

- Мы рады, что наконец появилась площадка, которая сможет объединить самые разные компании, занятые не только в автоспорте, но и в автомобилестроении, - отметил генеральный директор SMP Racing Дмитрий Саморуков. - Мы много лет в этом виде спорта и уверены, что такой кластер поможет вывести его на новый уровень.