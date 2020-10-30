Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным всегда быть надежной опорой друг другу

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото - Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным быть надежными друзьями и опорой друг другу

«Мы с Президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой», - рассказал Лукашенко

Белорусский лидер заявил, что вместе с российским коллегой они констатировали «непреклонный факт» о том, что «сегодня у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет».

Лукашенко напомнил, что «давным-давно» он говорил о наступлении времени, когда он с российским лидером «спиной к спине будем стоять и отстреливаться». «Все произошло», - отметил президент Белоруссии.

Напомним, накануне белорусский лидер заявил, что стычки рабочих на заводах имеют финансовую поддержку, которая оказывается зарубежными странами. По его словам, средства, в частности, поступают из Литвы и Польши.