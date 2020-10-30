Маркировка лекарств: почему из аптек пропали самые дешевые таблетки, рассказал эксперт Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев рассказал kp.ru, что введение маркировки заставляет производителей переориентироваться на выпуск более дорогих лекарственных упаковок. При этом из продажи исчезли самые дешевые лекарства.

По его словам, раньше при выпуске самых дешевых лекарств производитель, как правило, использовал так называемый макулатурный картон, который «прекрасно подходит для упаковки». Однако на него нельзя наносить штрих код, поскольку все расплывается. С введенным правилом маркировки приходится использовать финский картон, но за него платишь «валютой».

«И восьмирублевый цитрамон у тебя начинает стоить 80 рублей, потому что картон там дороже самого препарата», - пояснил эксперт.

Еще один момент, которую отметил специалист - длина упаковки, которая должна вместить 14-значный код. Так что некоторые производители вынуждены увеличивать размер пачки. «А дальше вы либо возите воздух, либо вкладываете в упаковку дополнительные блистеры с препаратом», - отметил Дмитриев.

Сайт kp.ru подробно разобрался в проблемах, связанных с недавно введенная в стране обязательная маркировка лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глупость, жадность или бюрократия: почему в России каждый год возникает дефицит лекарств

У производителей и аптек битком забиты склады, но продать препараты они не могут (подробности)