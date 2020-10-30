В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 55 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число летальных случаев в столице за все время пандемии увеличилось до 6 768. Об этом 30 октября сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

За последние месяцы пандемии в России выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Однако российский президент заявил, что речи о второй волне ковида в стране на данный момент не идет - и первая волна "докатилась" еще не до всех регионов. Глава государства также отметил необходимость "держать руку на пульсе в борьбе с пандемией" и своевременно реагировать на все возникающие проблемы.

Напомним, чтобы минимизировать риски заражения covid-19 гражданам следует использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Также россиян призывают соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.