Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 Фото: REUTERS

Общее число жертв в результате землетрясения в Турции возросло до 17 человек. Также количество пострадавших увеличилось до 709. Об этом заявили в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Напомним, до этого моменты было известно о 12 погибших и 607 раненых. Сайт kp.ru писал, что днем в пятницу в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов.

Специалисты определили, что эпицентр находился в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир.

Также стало известно, что после землетрясения, резко поднялся уровень воды. Из-за этого нахлынула волна, и некоторые улицы затопило. В результате природного катаклизма оказались разрушены несколько десятков жилых домов в Измире, конструкция одного из которых полностью рухнула на землю.