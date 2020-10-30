Власти Бельгии вновь ввели жесткий карантин из-за COVID-19 Фото: REUTERS

Власти Бельгии приняли решение вновь ввести жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции среди населения.

По словам премьер-министра королевства Александера Де Кроо, в стране закрываются все магазины, за исключением продуктовых, а каникулы для школьников продлеваются до середины ноября. Однако границы пока все-же останутся открытыми, но поездки не рекомендуются. Кстати, в гости гражданам разрешили приглашать не более одного человека, пишет ТАСС.