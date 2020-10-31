ВОЗ обеспокоена долгосрочными последствиями коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусом людей в перспективе могут остаться последствия, которые способны позже отрицательно сказываются на организме. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеющиеся симптомы, которые меняются со временем и часто усиливаются, могут затронуть любую систему человеческого организма, - цитирует слова главы организации ТАСС.