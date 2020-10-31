В России первые 28 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России первая группа добровольцев, состоящая из 28 человек старше 60 лет, принимающих участие в исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получила дозу сыворотки.

Сообщается, что на данный момент у испытателей нет никаких нежелательных побочных реакций. Об этом "Известиям" рассказал руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин.