Рыба с «грустным человеческим лицом» напугала сельчан. Фото: скрин видео

В Таиланде рыбак выловил из моря необычную рыбу с головой, которая похожа на грустное человеческое лицо. Не долго раздумывая мужчина решил забрать диковинный улов домой, на удачу.

33-летний Прасерт Шукул (Prasert Shookul) - рыбак из тайской провинции Краби. Он рассказал, что решил установить сеть-ловушку, чтобы поймать голубых крабов на берегу необитаемого острова в Андаманском море. Однако вскоре вытащил из воды весьма странное существо, пишет Newsflare.